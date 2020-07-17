Арбитра Юрия Иванова после матча между "Агробизнес" и "Минаем" в Первой лиге Украины могли побить трое неизвестных лиц. Их якобы привел Олег Собуцкий – президент клуба из Волочиска.

Ведущий "ТаТоТаке" Сергей Болотников подтвердил, что Иванову после игры разбили нос. Рефери уже написал заявление в полицию.

К теме: Арбитра матча "Агробизнес" – "Минай" Иванова избили после игры: появились фото

Новые детали избиения

На данный момент не известно, кто избил арбитра. Источники "ТаТоТаке" информируют, что президент "Агробизнеса" Собуцкий после игры зашел в раздевалку с тремя "амбалами".

Сообщается, что, возможно, эти лица и избили арбитра.

Журналисты "ТаТоТаке" предполагают, что версия с "тремя амбалами" будет развиваться, ведь выгодна для Собуцкого.

Кто такой Собуцкий?

Кроме того, что он президент "Агробизнеса", Собуцкий еще и вице-президент Украинской ассоциации футбола (УАФ). СМИ пишут, что Собуцкий – влиятельный человек в Хмельницкой области.

Вместе с тем, "ТаТоТаке" ставит под сомнение, что болельщики могли побить арбитра в подтрибунном помещении. Как известно, матчи в Украине проходят без зрителей и те не могут попасть на стадион.

"ТаТоТаке" и местный сайт "Е" информируют, что полиция открыла уголовное производство по факту избиения Иванова. Производство открыто по части 1 статьи 125 Уголовного кодекса Украины – умышленное легкое телесное повреждение.

Сергей Болотников сообщил, что связался с арбитром. Последний отказался комментировать ситуацию. Отметим, что в Украине арбитрам запрещено общаться с прессой.

Что известно об избиении арбитра Иванова

В течение матча "Агробизнес" – "Минай" Юрий Иванов показал 8 желтых карточек игрокам клуба с Волочиска. В первом тайме Иванов мог поставить пенальти в ворота "Прохожу". Однако эпизод был действительно противоречивый.

В конце матча Иванов правильно назначил пенальти в ворота "Агробизнеса".

К теме: Избитый арбитр Иванов написал заявление в полицию на президента "Агробизнеса": фото

После игры телеграм-канал "Бомбардир" сообщил об избиении Иванова. По данным журналистов, арбитра избили на стадионе в судейской комнате.

Президент "Агробизнеса" Собуцкий опроверг информацию, что Иванова избили на стадионе. В то же время он подтвердил, что неизвестные люди пытались побить арбитров.

Собуцкий утверждает, что пытался защитить арбитров.

Арбитр якобы снял побои не в Волочиске, где проходил матч, а в Киеве. Он сделал это из-за возможного конфликта интересов.



Юрий Иванов после матча / Фото инстаграм-страница Александра Денисова

Сообщается, что Собуцкий с помощью влияния в Хмельницкой области мог решить вопрос.

СМИ сообщают, что Иванов указал в рапорте после встречи, что было рукоприкладство со стороны Собуцкого.