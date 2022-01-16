Суд отклонил апелляцию Джоковича: первую ракетку мира депортируют из Австралии

Новак Джокович не сможет защитить титул чемпиона Australian Open. Сербский теннисист проиграл в суде и будет депортирован из Австралии.

Джокович проиграл суд

Суд принял решение отклонить апелляцию Новака Джоковича по делу о въезде в Австралию. Australian Open состоится без одной из главных звезд тенниса.

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В ближайшее время сербский спортсмен депортируется из страны.

Сербский теннисист подал апелляцию после повторного решения отменить его визу. Причиной такого решения правительства страны стал отказ Джоковича от вакцинации.

Федеральный суд Австралии принял сторону правительства, которое действовало в рамках закона, когда вторично аннулировало визу первой ракетки мира. Такое решение может стать роковым для серба, ему могут запретить въезд в Австралию на три года.

Резонансная история въезда Джоковича в Австралию

34-летний сербский теннисист прилетел в Мельбурн, чтобы поучаствовать на Australian Open. Новак хотел защитить титул действующего чемпиона престижного турнира. Однако серба неожиданно задержали в аэропорту Австралии.

Причина задержания – теннисист из Сербии прилетел на соревнования без вакцинации. Австралия аннулировала визу теннисиста, после чего Новак сразу подал апелляцию.

10 января адвокаты спортсмена выиграли суд против австралийского правительства. После чего Новак провел первые тренировки на австралийском корте, ставшие для него последними.

Серба снова задержали, ему вторично угрожала отмена визы. Второй раз суд принял решение, которое было не в пользу Джоковича – визу окончательно отменили.

Открытый чемпионат Австралии состоится с 17 по 30 января в Мельбурне.