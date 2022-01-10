Не комментируют момент с положительным тестом

Семья первой ракетки мира решила поставить точку в резонансном деле с въездом Новака Джоковича в Австралию. Однако общение с журналистами оборвалось после одного неудобного вопроса.

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Один из журналистов в своем вопросе вспомнил положительный тест на коронавирус у Новака, который он получил 16 декабря. А уже на следующий день Джокович вручал награду лучшему молодому игроку страны. Вопрос был адресован брату сербского теннисиста.

После чего Джордже срочно завершил пресс-конференцию, не став отвечать на вопросы.

Смотрите видео с пресс-конференции

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