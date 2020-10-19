Сравнил с ребенком: Редкач жестко затроллил Ломаченко после поражения от Лопеса
Одиозный украинский боксер Иван Редкач продолжает издеваться над Василием Ломаченко. Редкач решил посмеяться над земляком, который проиграл бой Теофимо Лопесу, а также звание абсолютного чемпиона мира.
Иван не только затролил Ломаченко в соцсетях, но и ранее поставил деньги на победу Лопеса. В своем Twitter Редкач выложил фото, на котором Ломаченко изображен в виде ребенка, которого на руках держит Лопес.
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Троллинг от Редкача
Рядом с ними стоит Орландо Салидо, который нанес первое поражение в карьере Василия Ломаченко. Перед тем Редкач поддержал своего земляка, написав, что даже лучшие боксеры могут терпеть поражения.
В наши дни люди всему знают цену, но ничего не умеют ценить,
– написал Редкач.
Добавим, что бой между Ломаченко и Лопесом длился все 12 раундов. Американец оказался "крепким орешком" для Василия, которого украинец не сумел одолеть.
Решение о победителе принимали судьи. И все трое отдали победу Лопесу. Поэтому именно Лопес стал абсолютным чемпионом мира. Ломаченко проиграл все три своих чемпионских пояса.
Неприязнь Редкача
В последнее время Редкач высказывался негативно в адрес Ломаченко. В частности, Иван сравнил Ломаченко с президентом России Владимиром Путиным. Перед поединком Ломаченко – Лопес, Редкач сообщил, что поставил 25 тысяч долларов на победу Теофимо.
- Редкач и до поединка не слишком любезно относился к своему земляку. Так, он через социальные сети предложил Ломаченко перейти в его дивизион, чтобы провести поединок друг против друга.
- Поддерживал Лопеса, призвав Василия бежать как можно дальше от мощных ударов американца. Ранее он прокомментировал тренировку Лопеса, который готовится к бою против Ломаченко. Он считал, что еще несколько таких видео и украинец бы отказался от поединка.
- Делал скандальные опросы относительно результата боя Ломаченко – Лопес, где сравнил Василия с "братом во Христе".