Одіозний український боксер Іван Редкач продовжує знущатись з Василя Ломаченка. Редкач вирішив посміятись з земляка, який програв бій Теофімо Лопесу, а також звання абсолютного чемпіона світу.

Іван не лише затролив Ломаченка у соцмережах, а й раніше поставив гроші на перемогу Лопеса. У своєму Twitter Редкач виклав фото на якому Ломаченко зображений у вигляді дитини, яку на руках тримає Лопес.

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Тролінг від Редкача

Поруч з ними стоїть Орландо Салідо, який завдав першої поразки у кар'єрі Василя Ломаченка. Перед тим Редкач підтримав свого земляка, написавши, що навіть найкращі боксери можуть зазнавати поразок.

У наші дні люди всьому знають ціну, але нічого не вміють цінувати,

– написав Редкач.

В наши дни люди всему знают цену, но ничего не умеют ценить pic.twitter.com/FgJbwdHvy8 — Ivan Redkach (@IRedkach) October 19, 2020

Додамо, що бій між Ломаченком та Лопесом тривав усі 12 раундів. Американець виявився "міцним горішком" для Василя, якого українець не зумів здолати.

Рішення про переможця приймали судді. І всі троє віддали перемогу Лопесу. Тож саме Лопес став абсолютним чемпіоном світу. Ломаченко програв всі три свої чемпіонські пояси.

Неприязність Редкача

Останнім часом Редкач висловлювався негативно на адресу Ломаченка. Зокрема, Іван порівняв Ломаченка з президентом Росії Володимиром Путіним. Перед поєдинком Ломаченко – Лопес Редкач повідомив, що поставив 25 тисяч доларів на перемогу Теофімо