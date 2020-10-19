Эгис Климас, который является менеджером украинского боксера Василия Ломаченко, выдвинул обвинения в сторону сомнительных судейских решений. Он недоволен работой одного из судей в поединке.

Менеджер прокомментировал бой Ломаченко против Лопеса, в котором американец победил по единогласному судейскому решению и стал абсолютным чемпионом мира. Свое недовольство он написал в Instagram.

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Непонятное решение судьи

В посте менеджер выложил фото, где видны все судейские записки.

"Если 116:112 и 117:111 на двух карточках, то такие решения еще можно понять. Но финальный вердикт Джулии Ледерман, которая выставила 119:109 в пользу Лопеса, заставляет сомневаться", – написал Климас.

Не только Климас недоволен решением Ледерман. Ранее промоутер украинца Боб Арум тоже высказался относительно неправильного решения Джулии.

Все трое судей решили, что победил Лопес, однако их оценки существенно отличались. Особенно всех поразила судья-женщина Джули Ледерман, которая выставила 119:109. По ее мнению, Теофимо выиграл 11 раундов, а Василий – только один, 11-й.

Многие эксперты возмутились таким подходом, не говоря о команде Ломаченко. А 88-летний промоутер Боб Арум сообщил, что лично он отдал "викторию" с небольшим преимуществом Лопесу.

Отметим, что бой между Ломаченко и Лопесом длился все 12 раундов. Американец оказался "крепким орешком" для Василия, которого украинец не сумел одолеть.

Решение о победителе принимали судьи. И все трое отдали победу Лопесу. Поэтому именно Лопес стал абсолютным чемпионом мира. Ломаченко проиграл все три своих чемпионских пояса.