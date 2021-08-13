Бой Ломаченко – Лопес состоится в 2022 году

По словам Арума, Ломаченко и Лопес встретятся после того, как проведут промежуточные поединки в 2021 году.

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Лопесу нужно победить австралийца Джорджа Камбососа. В то же время Ломаченко выйдет в ринг 11 декабря, вероятно, против Ричарда Комми.

"Я надеюсь, что реванш Лопеса и Ломаченко состоится весной 2022 года. Лопес будет драться с Камбососом, а Ломаченко я устрою бой в Madison Square Garden в день вручения Приза Хайсмана.

Надеюсь, что бой Лопеса против Камбососа все же состоится, а затем в первом квартале следующего года мы сможем устроить реванш, который хотят видеть болельщики", – рассказал Арум.