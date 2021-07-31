Намек на следующего соперника украинца
Журналист Дэн Рафаэль раскрыл имя следующего соперника Василия Ломаченко. Им может стать ганский боксер, который в прошлом имеет поражение от Теофимо Лопеса.
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Украинец имеет шанс провести бой против Ричарда Комми. Поединок между боксерами состоится 11 декабря. Дату следующего поединка известил сам Ломаченко. 33-летний боксер написал дату поединка в твиттере.
Боксеры могут выйти на ринг легендарной арены "Madison Square Garden" в Нью-Йорке (США).
- Ричард Комми лишь на один год старше украинца – 34 года. Ганец – бывший чемпион мира по версии IBF. В декабре 2019 года Комми во втором раунде проиграл техническим нокаутом Теофимо Лопесу. Американец в 2020 году по судейским запискам победил Ломаченко.
- В феврале 2021 года Ричард победил Джексона Маринеса нокаутом в шестом раунде.
Кто еще может стать соперником Ломаченко
- Украинец может провести реванш с Теофимо Лопесом. О втором бое обе стороны заговорили после победы Ломаченко над японцем Масайоши Накатани.
- Также боксер из Украины имеет шанс выйти на ринг против Джорджа Камбососа из Австралии.
- Василий не прочь провести бой с Девином Хейни. Боксеры бросали вызов друг другу в твиттере.