Жан Беленюк родился в Украине. Его мать – украинка, а отец из Руанды. Он был пилотом и погиб во время военного переворота на родине. Поэтому из-за своего происхождения Беленюк неоднократно сталкивался с проявлениями расизма.

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Одно из таких проявлений произошло 13 августа в центре Киева. О нем Беленюк написал на своей странице в фейсбуке.

"Несколько минут назад неизвестные мне молодые люди, подойдя ко мне в центре Киева (Печерск), пытались спровоцировать конфликт! Выкрикивая оскорбительные вещи типа: "черная обезьяна что-то знает о патриотизме?!" и "вали в Африку!". Слава Богу, до драки дело не дошло, так что со мной все нормально, но! Мне интересно, украинец ли я для своего государства, какие критерии патриотизма существуют в нем? Насколько олимпийский чемпион может себя безопасно чувствовать у себя на Родине и в родном городе?! И нормально ли в европейском государстве слышать оскорбительные вещи людям, которые кладут жизнь на его прославление?", – написал Беленюк.