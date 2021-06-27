Неужели договорятся о реванше
Теофимо Лопес-старший, отец и тренер абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса, прокомментировал успешное возвращение Василия Ломаченко на ринг. Украинец реабилитировался в глазах своих поклонников после поражения в октябре 2020 года.
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Команда американского боксера осталась довольна поединком украинца. По словам старшего Лопеса, Накатани – высокий и медленный боксер. Теофимо был уверен, что этим сможет воспользоваться Ломаченко. Фанаты бокса увидели отличный бой.
После поединка Лопес-старший заговорил о реванше его сына против Василия.
Мой сын дерется против Камбососа 14 августа. У нас есть контракт с Top Rank на следующий бой в декабре в "Madison Square Garden". Хочу сказать всему миру, что мы готовы к реваншу, во второй раз нам будет гораздо легче. Но проведение реванша зависит от моего сына, как он себя чувствует. Он может перейти в первый полусредний вес, Ломаченко туда не пойдет,
– заявил тренер Лопеса.
Все для второго боя с Ломаченко
В бою против Накатани украинец показал крутой уровень бокса, но в бою против Теофімо доказал, что не сможет выступать в первом полусреднем весе. Поэтому американская команда готова помочь Василию и провести реванш в легком весе.
Думаю, у Теофимо осталось два боя в легком весе. Я думаю, что он проведет бой против Камбососа и против Ломаченко в декабре 2021 года,
– сказал Лопес-старший.
Интересно, что после своего поединка Ломаченко тоже предложил Теофимо снова выйти на ринг друг против друга.
- Ломаченко одолел Накатани в 9 раунде. Японец уже в 5 раунде побывал в нокдауне, но сумел продолжить драку. Однако после очередной комбинации украинского боксера Масайоши уже не мог устоять на ногах.
- Украинец удачно вернулся на ринг после поражения от Лопеса.
- Александр Усик стал одним из первых, кто поздравил Василия с такой нужной победой.