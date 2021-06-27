Неужели договорятся о реванше

Теофимо Лопес-старший, отец и тренер абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса, прокомментировал успешное возвращение Василия Ломаченко на ринг. Украинец реабилитировался в глазах своих поклонников после поражения в октябре 2020 года.

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Команда американского боксера осталась довольна поединком украинца. По словам старшего Лопеса, Накатани – высокий и медленный боксер. Теофимо был уверен, что этим сможет воспользоваться Ломаченко. Фанаты бокса увидели отличный бой.

После поединка Лопес-старший заговорил о реванше его сына против Василия.

К слову. В октябре 2020 года Лопес одолел Ломаченко в 12-раундовом бою. Судейские записки определили победителя. Американец забрал из-под носа украинца звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.

Мой сын дерется против Камбососа 14 августа. У нас есть контракт с Top Rank на следующий бой в декабре в "Madison Square Garden". Хочу сказать всему миру, что мы готовы к реваншу, во второй раз нам будет гораздо легче. Но проведение реванша зависит от моего сына, как он себя чувствует. Он может перейти в первый полусредний вес, Ломаченко туда не пойдет,

– заявил тренер Лопеса.

Все для второго боя с Ломаченко

В бою против Накатани украинец показал крутой уровень бокса, но в бою против Теофімо доказал, что не сможет выступать в первом полусреднем весе. Поэтому американская команда готова помочь Василию и провести реванш в легком весе.

Думаю, у Теофимо осталось два боя в легком весе. Я думаю, что он проведет бой против Камбососа и против Ломаченко в декабре 2021 года,

– сказал Лопес-старший.

Интересно, что после своего поединка Ломаченко тоже предложил Теофимо снова выйти на ринг друг против друга.