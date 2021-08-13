Из 12 игроков в шорт-листах пять представляют Челси – действующего победителя Лиги чемпионов. Еще трое-Манчестер Сити, который в прошлом сезоне дошел до финала. По одному представителю имеют мадридский Реал, дортмундская Боруссия, Бавария и Пари Сен-Жермен.

Номинанты на награды по итогам Лиги чемпионов сезона 2020/21

Вратари: Тибо Куртуа (Реал), Эдуар Мэнди (Челси), Эдерсон (Манчестер Сити)

Тибо Куртуа (Реал), Эдуар Мэнди (Челси), Эдерсон (Манчестер Сити) Защитники: Сесар Аспиликуэта (Челси), Рубен Диаш (Манчестер Сити), Антонио Рюдигер (Челси)

Сесар Аспиликуэта (Челси), Рубен Диаш (Манчестер Сити), Антонио Рюдигер (Челси) Полузащитники: Кевин Де Брюйне (Манчестер Сити), Жоржиньо (Челси), Нголо Канте (Челси)

Кевин Де Брюйне (Манчестер Сити), Жоржиньо (Челси), Нголо Канте (Челси) Нападающие: Роберт Левандовский (Бавария), Килиан Мбаппе (ПСЖ), Эрлинг Голанд (Боруссия Дортмунд)

В этом году лауреатов, а также Лучшего футболиста года и Лучшую футболистку года по версии УЕФА объявят 26 августа на жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов в Стамбуле. Лучшего футболиста года в Лиге Европы УЕФА назовут днем позже.

Стоящее ПСЖ – главный фаворит Лиги чемпионов: как изменились шансы парижан после трансфера Месси

Как избирались претенденты

Номинантов на звание лучших игроков по позициям в Лиге чемпионов назвали тренеры клубов, которые выступали на групповом этапе Лиги чемпионов прошлого сезона, а также 55 журналистов из всех ассоциаций УЕФА. Тренеры не могли голосовать за игроков своих команд.

Каждый член жюри назвал по три лучших игрока на каждой позиции. За первое место игрок получал пять очков, за второе – три, за третье – одно. По три игрока в каждой категории с наибольшей суммой очков вошли в шорт-лист.

Кроме того, в УЕФА опубликовали, сколько баллов получили и остальные игроки, за которых голосовали.

Вратари

Кейлор Навас (ПСЖ) – 50 очков Мануэль Нойер (Бавария) – 36 очков Ян Облак (Атлетико) – 35 очков Джанлуиджи Доннарумма (милан, сейчас в ПСЖ) – 20 очков Марк-Андре тер Штеген (Барселона) – 13 очков Агустин Марчесин – Порту) – 4 очка Алиссон Беккер (Ливерпуль) – 4 очка

Защитники

Маркиньос (ПСЖ) – 78 очков Тьяго Силва (Челси) – 59 очков Кайл Уокер (Манчестер Сити) – 35 очков Джорджио Кьеллини (Ювентус) – 18 очков Джон Стоунз (Манчестер Сити) – 15 очков Давид Алаба (Бавария, сейчас в Реале) – 14 очков Леонардо Бонуччи (Ювентус) – 14 очков

Полузащитники

Илкай Гюндоган (Манчестер Сити) – 15 очков Мейсон Маунт (Челси) – 15 очков Фрэнки де Йонг (Барселона) – 9 очков Лука Модрич (Реал) – 9 очков Педри (Барселона) – 6 очков Жоржиньо Вейнальдум (Ливерпуль, сейчас в ПСЖ) – 5 очков Кай Хаверц (Челси) – 5 очков

Нападающие

Лионель Месси (Барселона, сейчас в ПСЖ) – 76 очков Карим Бензема (Реал) – 70 очков Неймар (ПСЖ) – 23 очка Кай Хаверц (Челси) – 16 очков Рахим Стерлинг (Манчестер Сити) – 16 очков Мейсон Маунт (Челси) – 6 очков Ромелу Лукаку (Интер) – 6 очков

Важно Шахтер сыграет с французским Монако в плей-офф Лиги чемпионов

Отметим, что по итогам сезона 2019/2020 три из четырех наград получили игроков Баварии, которая тогда стала победителем Лиги чемпионов. Лучшим голкипером признали Мануэля Нойера, защитником – Йозуа Киммиха, а форварда – Роберта Левандовски. Лучшим полузащитником тогда выбрали игрока МанСити Кевина Де Брюйне.