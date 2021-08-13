Динамо сыграет на старом стадионе
НСК "Олимпийский" не сможет принять целый ряд поединков украинских клубов. Главную арену страны готовят к праздничному концерту.
Узнайте больше Шахтер официально примет Монако в Харькове
Праздничное событие приурочено к празднованию 30-й годовщины независимости Украины. Поэтому матч 5-го тура Динамо – Десна перенесен на старый дом киевского клуба – стадион имени Валерия Лобановского.
Отметим, что из-за концерта Шахтер вынужденно перенес свою еврокубковую встречу в Харьков. "Горняки" примут Монако на стадионе ОСК "Металлист".
- Оба клуба начали новый сезон с трех побед в трех матчах – по 9 пунктов. Соответственно Динамо и Десна занимают две первые позиции в сезоне-2020.
- В прошлых поединках киевляне обыграли Верес, Зарю и Минай. А вот черниговский клуб одолел Черноморец, Мариуполь и Ингулец.