Такого не было уже больше 10 лет: состоялась закрытая встреча представителей клубов УПЛ

Коллективы УПЛ решили собраться, чтобы обсудить ключевые вопросы украинского футбола. Такого действа уже давно не было.

Представители клубов УПЛ провели встречу в загородном закрытом клубе под Киевом, но вот не все команды высшего дивизиона присутствовали на восхождении. Обсуждали арбитраж, телепул и обращение в УЕФА.

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Требуются изменения

На действе 20 сентября, которое не происходило уже более 10 лет, были представлены 9 клубов украинской элиты, а именно: Динамо (Игорь Суркис), Днепр-1 (Вячеслав Фридман), Заря (Евгений Геллер), Полесье (Геннадий) Буткевич), Кривбасс (Константин Караманиц), Черноморец (Владимир Генинсон), Верес (Иван Надеин), Колос (Андрей Засуха) и ЛНЗ (Дмитрий Кравченко). Остальные же коллективы не были категорически против встречи, однако по тем или иным причинам не смогли присоединиться к ней.

Основной темой собрания стало судейство в Украине. Владельцы и представители коллективов УПЛ поделились своими идеями, которые должны улучшить ситуацию. В частности, были озвучены предложения, предусматривающие назначение судей на поединки с помощью публичной жеребьевки. Также предсавники считают нужным открыть оценки рефери и вести рейтинг арбитров, а также заставить их комментировать свои решения, поскольку те часто ошибаются, что возмущает все клубы элиты. Клубы даже готовы ежесезонно проводить всех судей через детектор лжи.

. На заседании предложили потребовать от Украинской ассоциации футбола не продлевать контракт с Лучано Лучи (заканчивается в этом октябре).

Но вот представители клубов столкнулись с определенным "но". Дело в том, что команды не могут воплотить эти идеи, поскольку комитет арбитров – это составная часть УАФ, однако коллективы попытаются сформировать свои требования и давить на ассоциацию. Представители даже предложили идею забрать комитет арбитров под юрисдикцию УПЛ, хотя такое развитие событий вряд ли возможно.

Стоит отметить, что клубы также взялись за обсуждение проблемы телепула, а Динамо, Днепр-1 и Заря выступили "за" и даже не прочь подписать декларацию о намерении присоединиться к единому пакету телеправ, однако ведущие клубы продолжают выдвигать условие бесплатного доступа. Хотя бы до окончания войны. Очередная идея. прозвучавшая на заседании – это обратиться в УЕФА, чтобы те передали украинским клубам платежи солидарности, которые должны были получить российские коллективы, что составляет около 10 миллионов евро.

В свою очередь, представители клубов договорились оформить более конкретный список идей, которые они хотят претворить в жизнь, и утвердить этот план на следующей встрече. Очередное собрание должно состояться в желтые, скорее всего, после завершения контракта Лучано Лучи.

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