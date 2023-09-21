В сентябре сборная Украины провела два матча отбора на чемпионат Европы-2024. Сначала "сине-желтые" расписали важную мировую с Англией 1:1, но уже во втором поединке уступили Италию 2:1 на "Сан-Сиро".

Интересно Известный комментатор рассказал, проведет ли Украина товарищеские матчи перед ключевой игрой с Италией.

Солидное наказание

УЕФА объявил вердикт по поводу матчей Украины из-за ненадлежащего поведения болельщиков команды Сергея Реброва.

Украинская ассоциация по футболу получила штраф в 20 тысяч евро и распоряжение о частичном закрытии стадиона во время следующего домашнего поединка "сине-желтых" под эгидой УЕФА.

Напомним! Ближайшая номинально "домашняя" встреча для подопечных Реброва состоится 14 октября, когда украинцы будут принимать в Праге (на стадионе чешской Спарты) Северную Македонию в отборе к Евро-2024.

Также футбольный орган запретил нашей Ассоциации продавать билеты украинцам на следующий выездной матч (против Мальты 17 октября) из-за расистских оскорблений со стороны украинских болельщиков в предварительной встрече отбора на Евро-2024.

На этом штрафы от УЕФА не истекли. УАФ оштрафовали на 5 тысяч евро за использование фанатами файеров и на 8 тысяч евро за блокирование общественных проходов на стадионе.

УЕФА также оштрафовала федерации Албании, Польши (сыграли друг против друга 10 сентября) и Румынии (за матч против Косово).

Поэтому украинская ассоциация получила не самое большое наказание от УЕФА.

К слову. Единоличным лидером группы "С" является Англия, набравшая 13 баллов. На счету Италии, Украины и Северной Македонии одинаковое количество очков – по 7. Соответственно, национальные команды занимают от 2-го по 4-е места. Мальта с нулем замыкает группу.