Соперник Беринчика из России поражен теплым приемом от украинцев
Источник:инстаграм boxing911.official
Иса Чаниев не забрал титул Дениса Беринчика, но хорошо "расквасил" лицо украинца. Российский боксер похвалил украинских болельщиков и страну после теплого приема.
Чаниев: в такой гостеприимной стране я еще не был
Боксеры провели на ринге полный бой, в котором было много крови. Российский боксер не помешал победной серии Дениса Беринчика. Украинец в шестой раз защитил титул WBO InternationaІ.
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Иса Чаниев прокомментировал теплый прием от украинских фанатов. Чаниев впервые боксировал в столице Украины. Россиянин остался приятно поражен таким хорошим отношением украинцев. Он не ожидал, что в Киеве будет иметь большую поддержку.
Боксер из России похвалил Украину и ее граждан.
В такой гостеприимной стране и городе я еще никогда не был. Ко мне подходили и делали фото, сами украинцы говорили, что болеют за меня. До этого, когда я приехал в Украину они мне писали, что поддерживают меня. Очень гостеприимная страна и город, я был в шоке. Не ожидал такого,
– сказал русский боксер.
Кровавое месиво в Киеве
- Беринчик одержал свою 16-ю победу в профессионалах. На этот раз по решению судейских записок.
- Уже по доброй традиции выход украинца на ринг был очень ярким. Боксер выехал на ринг на машине.
- После триумфального поединка Денис совершил большой скачок в рейтинге BoxRec.
- Поединок посетила жена Беринчика, которая после 5-го раунда не сдержала слез, когда Денису разбили нос.
- После победы Беринчик заговорил о грандиозных планах – титул чемпиона мира в легком весе.