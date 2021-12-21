Чанієв: У такій гостинній країні я ще не був

Боксери провели на ринзі повний бій, у якому було багато крові. Російський боксер не став на заваді переможній серії Дениса Берінчика. Українець вшосте захистив титул WBO InternationaІ.

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Іса Чанієв прокоментував теплий прийом від українських фанатів. Чанієв вперше боксував у столиці України. Росіянин залишився приємно вражений таким хорошим ставленням українців. Він не очікував, що у Києві матиме велику підтримку.

Боксер із Росії похвалив Україну та її громадян.

У такій гостинній країні і місті я ще ніколи не був. До мене підходили та робили фото, самі українці говорили, що уболівають за мене. До цього, коли я приїхав в Україну вони мені писали, що підтримують мене. Дуже гостинна країна та місто, я був у шоці. Не очікував такого,

– сказав російський боксер.

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