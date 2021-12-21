Чаниев: в такой гостеприимной стране я еще не был

Боксеры провели на ринге полный бой, в котором было много крови. Российский боксер не помешал победной серии Дениса Беринчика. Украинец в шестой раз защитил титул WBO InternationaІ.

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Иса Чаниев прокомментировал теплый прием от украинских фанатов. Чаниев впервые боксировал в столице Украины. Россиянин остался приятно поражен таким хорошим отношением украинцев. Он не ожидал, что в Киеве будет иметь большую поддержку.

Боксер из России похвалил Украину и ее граждан.

В такой гостеприимной стране и городе я еще никогда не был. Ко мне подходили и делали фото, сами украинцы говорили, что болеют за меня. До этого, когда я приехал в Украину они мне писали, что поддерживают меня. Очень гостеприимная страна и город, я был в шоке. Не ожидал такого,

– сказал русский боксер.

Кровавое месиво в Киеве