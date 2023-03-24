Украинка смогла взять у соперницы всего четыре гейма и вылетела из турнира в Майами. После поражения Марта Костюк откровенно поговорила с представителем СМИ.

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Костюк: Мы хотели провести встречу с Советом директоров WTA и не получили ее

Киевлянка рассказала, что украинские теннисисты хотели лично встретиться с Советом директоров WTA после шокирующего разговора Леси Цуренко с CEO WTA Стивом Саймоном. А в Ассоциации ответили на слова украинки.

Однако украинцы не смогли достучаться в Женскую теннисную ассоциацию, которая никак не отреагировала на просьбу украинской стороны.

"Мы хотели провести встречу с Советом директоров WTA и не получили ее. Никакого ответа от WTA, ничего, просто тишина. О чем мы хотели поговорить? Я не хотела бы обсуждать, какие вопросы мы хотели поднять на этой встрече. Не думаю, что это хорошая идея говорить об этом, пока встреча не состоялась", – ответила Костюк.

"Я только получу еще большую ненависть в интернете"

Отметим, что соперница украинки Анастасия Потапова недавно получила предупреждение от WTA. Россиянка вышла на корт на турнире в Индиан-Уэллс в футболке московского Спартака, что я недопустим.

Костюк прокомментировала реакцию WTA на такой провокационный поступок российской теннисистки. Марта призналась, что больше критикует ассоциацию, тем больше получает негатива в свою сторону.

Есть много вещей, с которыми я не согласен с действиями WTA. Но это ничего не изменит. Я только получу еще большую ненависть в Интернете. Что бы я ни сказала, я получу еще больше хейта. Не знаю. Предупреждение, что угодно. Вы делаете ей предупреждение... Вы можете устранить кого-нибудь, я не знаю. Я не могу это комментировать, это просто смешно,

– сказала вторая ракетка Украины.

"Возможно, считается, что я сею ненависть, просто находясь в раздевалке": ответ на слова Соболенко

Также Костюк рассказала об отношениях с представителями враждебных стран. Журналисты вспомнили последнее интервью белоруски Арины Соболенко, которая стала жаловаться на ненависть от украинок в ее сторону. Также первая ракетка Беларуси не понимает, почему так отрицательно к ней относятся теннисистки из Украины.

Отметим! Соболенко прервала свое молчание после отказа Леси Цуренко играть против нее на Индиан-Уэллс. Тогда украинка не только отказалась, но и рассказала о разговоре с представителем WTA, вызвавшим у нее паническую атаку. Арина начала вспоминать свои неприятные конфликты с личным тренером Цуренко.

Я могу не здороваться с некоторыми игроками, но я ни к кому не подходила, ни с кем не разговаривала. Возможно, считается, что я сею ненависть, просто находясь в раздевалке. Я не знаю, что люди придумывают. Очевидно, что есть напряжение, мы не друзья, мы сейчас в состоянии войны,

– подчеркнула Костюк.

Марта рассказала, как ей удается сконцентрироваться на соревнованиях, когда в ее родной Украине гибнут люди.

Я никогда не знаю, что будет. Я могу думать то, что хочу думать, могу делать то, что могу делать, но в тот момент, когда я выхожу на корт, я никогда не знаю, что на меня. ждет. Я пытаюсь читать как можно меньше новостей. Думаю, что это просто полезно для здоровья – избегать любых новостей, потому что за последний год большинство новостей, которые я получаю – ужасные", – призналась украинская теннисистка.

Отметим, что Марта Костюк - одна из самых патриотических спортсменок Украины. Она была одной из первых, кто стал критиковать WTA, российских и белорусских теннисисток и даже разорвала личные отношения с россиянином. Украинка заверила, что не может встречаться с представителем страны, убивающей ее земляков. Теперь Марта в отношениях с украинским парнем.

Также Марта перестала подавать руку соперницам из стран-агрессоров.

Обратите внимание! Марта Костюк в американском Остине завоевала свой первый трофей уровня WTA. В финале украинская теннисистка одолела россиянку Варвару Грачеву - 3:6, 5:7.