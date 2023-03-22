Лучшая теннисистка враждебной Беларуси столкнулась с очень напряженной атмосферой в раздевалке. Арина Соболенко призналась, что сложно сравнить с критикой, которую она получает после проигранных матчей в своих соцсетях. Ранее она не встречалась с такой ненавистью в подтрибунном помещении.
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Соболенко: Я никогда не сталкивалась с такой ненавистью в раздевалке
Белоруска во второй раз за недолгое время заявила, что ничего плохого не сделала в сторону украинских теннисисток.
Мне было очень, очень тяжело, потому что я никогда не сталкивалась с такой ненавистью в раздевалке. Конечно, в инстаграмме много хейтеров, когда ты проигрываешь матчи, но в раздевалке я никогда с этим не сталкивалась. Мне было очень трудно понять, что так много людей, действительно ненавидящих меня без причины. Я имею в виду, я ничего не делала,
– сказала Арина.
Соболенко добавила, что ситуация не доходила до столкновений, но были странные разговоры с представителями украинской команды.
У меня были некоторые, не то чтобы драки, но у меня были какие-то странные разговоры, не с девушками, а с членами их команды. Это был тяжелый период. Мне было плохо, будто я что-то сделала, и все еще не так хорошо в раздевалке с украинскими девушками. Но потом я поняла, что это не моя вина, и я не сделала им ничего плохого. И я почти уверена, что остальные российские и белорусские спортсмены украинцам ничего не сделали,
– заверила Соболенко.
"Я все еще общаюсь с некоторыми украинками"
Вторая ракетка мира заявила, что продолжает общение с некоторыми украинскими теннисистками. Арина не стала называть имена таких украинок, а раньше и вообще заявила, что некоторые из теннисистов России и Беларуси вроде бы помогали украинцам.
Соболенко добавила, что есть и такие среди представительниц Украины, очень негативно настроенные против российских и белорусских теннисисток. Поэтому Соболенко старается держаться от них как можно дальше.
"Конфликт есть на самом деле не со всеми, я все еще общаюсь с некоторыми украинками, но есть некоторые девушки, которые очень агрессивны по отношению к нам. Поэтому я просто держусь от них немного дальше", – призналась белорусская теннисистка.
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