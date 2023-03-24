Українка змогла взяти у суперниці лише чотири гейми та вилетіла з турніру у Маямі. Після поразки Марта Костюк відверто поговорила з представника ЗМІ.

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Костюк: Ми хотіли провести зустріч із Радою директорів WTA і не отримали її

Киянка розповіла, що українські тенісисти хотіли особисто зустрітись із Радою директорів WTA після шокуючої розмови Лесі Цуренко з CEO WTA Стівом Саймоном. Натомість в Асоціації відповіли на слова українки.

Однак українці не змогли достукатись до Жіночої тенісної асоціації, яка ніяк не відреагувала на прохання української сторони.

"Ми хотіли провести зустріч із Радою директорів WTA і не отримали її. Жодної відповіді від WTA, нічого, просто тиша. Про що ми хотіли поговорити? Я не хотіла б обговорювати, які питання ми хотіли порушити на цій зустрічі. Не думаю, що це гарна ідея говорити про це, доки зустріч не відбулася", – відповіла Костюк.

"Я тільки отримаю ще більшу ненависть в інтернеті"

Відзначимо, що суперниця українки Анастасія Потапова нещодавно отримала попередження від WTA. Росіянка вийшла на корт на турнірі в Індіан-Веллс у футболці московського Спартака, що я неприпустимим.

Костюк прокоментувала реакцію WTA на такий провокаційний вчинок російської тенісистки. Марта зізналась, що більше критикує асоціацію, то все більше отримує негативу у свою сторону.

Є багато речей, з якими я не погоджуюся з діями WTA. Але це нічого не змінить. Я тільки отримаю ще більшу ненависть в інтернеті. Що б я не сказала, я отримаю ще більше хейт. Не знаю. Попередження, що завгодно. Ви робите їй попередження... Ви можете усунути когось, я не знаю. Я не можу це коментувати, це просто смішно,

– сказала друга ракетка України.

"Можливо, вважається, що я сію ненависть, просто перебуваючи у роздягальні": відповідь на слова Соболенко

Також Костюк розповіла про стосунки з представниками ворожих країн. Журналісти пригадали останнє інтерв'ю білоруски Аріни Соболенко, яка почали бідкатись на ненависть від українок у її сторону. Також перша ракетка Білорусі не розуміє, чому так негативно до неї відносяться тенісистки з України.

Відзначимо! Соболенко перервала своє мовчання після відмови Лесі Цуренко грати проти неї на Індіан-Веллс. Тоді українка не лише відмовилась, а й розповіла про розмову з представником WTA, яка викликала у неї панічну атаку. Аріна ж почала пригадувати свої неприємні конфлікти з особистим тренером Цуренко.

Я можу не вітатись з деякими гравцями, але я ні до кого не підходила, ні з ким не розмовляла. Можливо, вважається, що я сію ненависть, просто перебуваючи у роздягальні. Я не знаю, що люди вигадують. Очевидно, що є напруга, ми не друзі, ми зараз у стані війни,

– наголосила Костюк.

Марта розповіла, як їй вдається концентруватись на змаганнях, коли в її рідній Україні гинуть люди.

"Це залежить від дня. Я ніколи не знаю, що буде. Я можу думати те, що хочу думати, можу робити те, що можу робити, але в той момент, коли я виходжу на корт, я ніколи не знаю, що на мене чекає. Я намагаюся читати якнайменше новин. Думаю, що це просто корисно для здоров'я – уникати будь-яких новин, тому що за останній рік більшість новин, які я отримую – жахливі", – зізналась українська тенісистка.

Відзначимо, що Марта Костюк є однією з найбільш патріотичних спортсменок України. Вона була однією з перших, хто почав критикувати WTA, російських та білоруських тенісисток та навіть розірвала особисті стосунки з росіянином. Українка запевнила, що не може зустрічатись із представником країни, яка вбиває її земляків. Тепер Марта у стосунках із українським парубком.

Також Марта перестала подавати руку суперницям із країн-агресорів.

Зверніть увагу! Марта Костюк в американському Остіні здобула свій перший трофей рівня WTA. У фіналі українська тенісистка здолала росіянку Варвару Грачову – 3:6, 5:7.