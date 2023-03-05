Варвара Грачева – Марта Костюк (Украина) 0:2 (3:6 / 5:7)

В США завершился женский теннисный турнир в Остине категории WTA250. Участие в нем приняли две украинки – Даяна Ястремская и Марта Костюк, пишет 24 канал.

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Одесситка покинула соревнование уже в первом круге, тогда как Марта совершила прорыв. Костюк сумела пройти четырех соперников и добраться до первого в карьере финала.

Соперницей украинки стала представительница страны-террористки Варвара Грачева, выступавшая на турнире под нейтральным флагом. Именно Марта считалась фавориткой решающего поединка.

Первый сет киевлянка провела очень уверенно, хотя обе теннисистки чаще принимали чужие подачи. Но Грачева проиграла 5 из шести своих геймов, что подарило преимущество Костюк перед следующим сетом.

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Там Марта наоборот первой отдала свою подачу и дала сопернице сделать два брейка. При счете 4:5 на подаче Варвары украинка была близка к проигрышу сета, но все же вытащила тяжелый гейм.

Это был переломный момент, после этого Костюк сравняла счет по геймам, а затем взяла еще два подряд и выиграла матч. Эта победа принесла Марти первый в ее карьере трофей. До этого у нее был только один, но в парном разряде.

Видеообзор матча Грачева – Костюк: