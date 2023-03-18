Турнирная сетка WTA 1000 в Индиан-Уэллсе возвела Лесю Цуренко с Ариной Соболенко. Но украинско-белорусскому противостоянию произойти не суждено. Украинка сдержала свое слово и снялась с матча против соперницы из вражеской страны.

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После чего Леся шокировала откровенным интервью о разговоре с СЕО WTA Стивом Саймоном. Вроде бы после этого у Цуренко была паническая атака. В WTA уже отреагировали по признанию украинки.

Первая ракетка мира Ига Швентек вступилась за украинскую теннисистку и обратилась к коллегам за кортом, чтобы те больше поддерживали в сложные моменты украинцев. На эти слова первым отреагировал россиянин Даниил Медведев. Но тот снова начал говорить "о мере во всем мире". Ничего нового из уст первой ракетки России мы не услышали.

Соболенко: Между нами много напряжения

Со временем свое молчание прервала сама Арина Соболенко. Белоруска заверила, что не чувствует себя виноватой перед украинскими теннисистками. По ее мнению, она не сделала им ничего дурного, как и российские теннисистки.

Соболенко заявила, что были такие теннисисты из России и Беларуси, которые вроде бы помогали украинцам. Но имен Арина не стала называть. Интересно, кто это был, если наши теннисисты в один голос заявляли, что ни один россиянин или белорус не поддержал 24 февраля 2022 года.

Послушайте, никто не может контролировать эмоции других, понимаете. И я думаю, что WTA делает все возможное для контроля этих эмоций. Да, конечно, между нами много напряжения. Но я по-прежнему считаю, что ничего плохого украинцам не сделала; ни я, ни русские спортсмены, ни белорусские спортсмены, никто из нас не сделал ничего плохого. Даже некоторые из нас помогали, как бы это сказать, публично, да,

– заявила Соболенко.

"Чем больше я говорю, тем лучше мне просто остановиться"

Арина начала говорить о поддержке от Женской теннисной ассоциации. Также белоруска уверена, что в таком состоянии и отказе Цуренко большую роль сыграл ее наставник. Соболенко рассказала о сложной ситуации в ее жизни с тренером украинской теннисистки.

Что я еще могу сказать? Я думаю, что WTA делает очень большую работу, чтобы поддержать обе стороны, и что бы то ни было... Я имею в виду, что я не могу контролировать чьи-то эмоции. Я прошла через столько плохих моментов, и, к сожалению, я не могу этого рассказать, потому что кто поверит белорусской девушке. Я сейчас говорю о ее тренере. Я тоже прошла через ад, и я понимаю, что... Я не знаю. Чем больше я говорю, тем лучше мне просто остановиться,

– ответила белорусская теннисистка.

"У меня была очень тяжелая ситуация в прошлом году с ее тренером"

Арина заявила, что не может ничего сделать во всей этой ситуации и выражает свое понимание украинским коллегам по цеху. Однако слово «война» не было ни в одном из ответов Соболенко. Она не осудила открыто российскую агрессию и безумную поддержку ее страны в сторону России.

"Думаю, что в отказе Цуренко было нечто большее, чем паническая атака или политическая ситуация. Я думаю, есть что-то большее. У меня была очень тяжелая ситуация в прошлом году с ее тренером, как он обращался со мной. Я думаю, что этот парень делал на нее сильное давление, и именно поэтому это произошло.WTA здесь ни при чем.Они выполняют свою лучшую работу.Что они могут сделать?Никто из нас не может контролировать эту ситуацию.Все мы просто стараемся сохранять спокойствие в раздевалке и понимать, что нет нашей вины, и что все мы понимаем украинцев, и нам действительно жалко их, понимаете. Вот и все. Мне кажется, я много сказала", – добавила белорусская.