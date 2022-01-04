Со мной, – Усик сделал заявление, с кем Тайсон Фьюри проведет следующий бой

4 января 2022 , 18:36
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Источник:

инстаграм Xsport

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, WBO и IBO украинец Александр Усик сообщил, что его следующим соперником будет обладатель пояса WBC британец Тайсон Фьюри.

В комментарии к посту о том, что Фьюри анонсировал громкие новости о его следующем поединке, Усик написал, что именно он станет следующим соперником британца. Хотя, зная чувство юмора украинца – это лишь сарказм.

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"Король Саудовской Аравии возвращается. Большие новости на подходе", – написал ранее Фьюри.

Фьюри приписывают бой с Усиком

Автор: Юрій Семенюк