Со мной, – Усик сделал заявление, с кем Тайсон Фьюри проведет следующий бой
4 января 2022 , 18:36Читати новину українською
Источник:инстаграм Xsport
Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF, WBO и IBO украинец Александр Усик сообщил, что его следующим соперником будет обладатель пояса WBC британец Тайсон Фьюри.
В комментарии к посту о том, что Фьюри анонсировал громкие новости о его следующем поединке, Усик написал, что именно он станет следующим соперником британца. Хотя, зная чувство юмора украинца – это лишь сарказм.
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"Король Саудовской Аравии возвращается. Большие новости на подходе", – написал ранее Фьюри.
Фьюри приписывают бой с Усиком
- После победы Усика над Энтони Джошуа, а Фьюри над Деонтеем Уайлдером многие заговорили о бое обоих победителей. Однако помехой стал Джошуа, который активировал опцию реванша с украинцем.
- Впрочем, британец через некоторое время был готов отсрочить поединок с Александром, взяв отступные.
- Фьюри и Усик были готовы побоксировать на одном ринге. Но снова между ними возникла преграда, но на этот раз уже серьезная. WBC официально назначила Фьюри следующего обязательного соперника, им стал Диллиан Уайт. Поэтому бой Усика с Фьюри придется отложить.