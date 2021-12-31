Егор Голуб в свое время занимался боксом, и был в сборной Украины, где и познакомился с Александром Усиком. Но из-за травмы он был вынужден закончить карьеру боксера и перешел на тренерскую работу. И неоднократно бывал в лагере Александра Усика, когда тот готовится к боям.

"Стиль Александра Усика мне больше нравится. Игра, он игровик такой, мягкий, плавный, передвижение постоянно. Не давать по себе бить, постоянно щипать, жалить с дистанции, убираться, смещаться", – оценил Егор Голуб манеру боксирования Усика.

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Тренер считает, что если Усик выйдет на бой против Тайсона Фьюри, то это будет тяжелый поединок для обоих боксеров.

Это будет испытание. Мне подсказывает чутье, что Александр все равно сделает. Но это будет очень тяжелый бой. Потому что Фьюри неудобен, неуклюж – в этом его конек. Он для своих габаритов еще и очень быстр. Еще и волевой. Когда Уайлдер... Я думал, что его убили. А он полежал и поднялся. Оторванный,

– охарактеризовал британца Голуб.

Когда может состояться бой Усик – Фьюри пока неизвестно. Британец должен провести защиту титула WBC против Диллиана Уайта. А у Усика запланирован бой-реванш против Энтони Джошуа. По результатам этих боев и будет известно, когда оба непобедимых боксера смогут выйти друг против друга в ринг.

Полную версию интервью Егора Голуба о том, почему завершил карьеру боксера в любителях, кто привел сборную Украины по боксу к победам на Олимпийских играх 2012, какую оценку получил Денис Беринчик за бой против Исы Чаниева и какие шансы у Александра Усика в реванше против Энтони Джошуа читайте вскоре в эксклюзивном интервью 24 каналу.