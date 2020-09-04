18-летняя украинская теннисистка Марта Костюк впервые в своей карьере сыграет в третьем круге Открытого чемпионата США. Украинку ждет сложный экзамен против японки Наоми Осаки.

Марта Костюк стала самой молодой украинкой в ​​истории, которая сыграет в третьем круге этого турнира. Поединок против японки будет сыгран первым запуском на стадионе Артура Эша, пишет 24 канал.

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Самая молодая украинка в третьем круге

До этой встречи теннисистки ни разу не пересекались на корте. Отметим, что выйдя на матч Костюк станет самой молодой украинкой в ​​истории US Open, которая сыграет в третьем круге турнира.

В 2019 году на этом этапе в Нью-Йорке самой молодой была Даяна Ястремская, а в 2015 году ею стала Элина Свитолина, сыгравшая за несколько дней до своего 21-летия.

Кроме украинской теннисистки в третий круг чемпионата дошла и представительница США Аманда Анисимова, которой сейчас 19 лет и 12 дней.

Добавим, что никакие погодные условия не смогут перенести матч. Девушки сыграют на арене с раздвижной крышей.

На пресс-конференции Наоми Осака заявила, что не слишком знакома с игрой молодой украинки. Марта Костюк и Наоми Осака остались единственными представительницами своих стран в женском личном разряде на US Open-2020.

Победительница матча в следующем раунде сыграет против Магды Линетт (№37 WTA) или Анетт Контавейт (№21 WTA).

Статистика теннисисток

Последние 5 матчей лучше сыграла представительница из Японии. Она показала 100-процентный показатель из побед, украинка же один раз уступила.

Марта Костюк третий раз выйдет на корт против теннисистки из топ-10 рейтинга WTA. В двух прошлых матчах Костюк не знала вкуса побед, уступив землячке Элине Свитолиной на Открытом чемпионате Австралии и Каролин Гарсии на турнире в Штутгарте.

Наоми Осака будучи уже в статусе теннисистки из топ-10 провела четыре встречи против тениситок, которые даже не входили в топ-100 и показала там максимальный результат, переиграв соперниц в этих матчах.

Время начала матча – 19:00 по киевскому времени.

Призовой фонд турнира составляет более 53 миллионов долларов.

Выступления теннисисток на Открытом чемпионате США

До этого Костюк лишь однажды выступала на турнире в США. В 2018 году она проиграла во втором круге квалификации.

Японская теннисистка шестой год подряд принимает участие в US Open. В 2018 году Осака стала победительницей соревнований, когда в драматичном финале победила легендарную американку Серену Уильямс.

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Путь теннисисток в третий раунд US Open-2020

Наоми Осака в первом раунде обыграла землячку Мисаки Дои (6:2, 5:7, 6:2), а во втором круге не оставила шансов опытной итальянке Камиле Джорджи (6:1, 6:2).

Марта Костюк впервые в своей карьере попала в основную сетку Открытого чемпионата США. Украинка очень удачно начала турнир. Она победила представительницу России Дарью Касаткину – 2:0 (6:1, 6:2). В первом сете Касаткина выиграла лишь один гейм, совершив брейк на подаче украинки. В то же время Костюк выиграла все три подачи соперницы. Не оставила шансов россиянке Костюк и во втором сете. И снова три брейка на подаче Касаткиной. Только на этот раз соперница смогла выиграть два гейма.

Во втором круге Костюк ждала сложная соперница, и это латвийка Анастасия Севастова. Игра для Костюк начиналась очень уверенно из трех подач на вылет. Украинка не отдала ни одной подачи сопернице. Залогом успеха представительницы Украины стала великолепная игра на собственных подачах – 84% выигранных мячей на первой и 71% – на второй.

Во второй партии все решилось на тайбрейке. Костюк проигрывала 2:5, но смогла выиграть пять розыгрышей подряд и завершить игру в свою пользу – 2:0 (6:3, 7:6).

Прогноз букмекеров

Букмекеры Parimatch фавориткой этой встречи единогласно называют японскую теннисистку. На ее победу стоит коэффициент 1,19, а на победу Костюк – 4,70.

Специалисты считают, что первый сет завершится в пользу Осаки – 6:3, они оценили такой результат коэффициентом 5,10.

Они не верят, что Костюк сможет выиграть хотя бы один сет – 2,31.

На показатель, победит ли в матче игрок, который будет проигрывать 0:1 по сетам – 5,30.