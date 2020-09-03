Организаторы Открытого чемпионата Франции (Ролан Гаррос) опубликовали списки участников основного турнира. Сразу четверо представительниц Украины сыграются в основной сетке.

Кроме Элины Свитолиной, которая пропускает US Open, в основной сетке Ролан Гарроса сыграют Даяна Ястремская, Екатерина Козлова и Катарина Завацкая. Об этом сообщает сайт Ролан Гаррос.

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Трое украинок выступят в квалификации

Сразу три украинки попытаются пробиться в основную сетку Ролан Гаррос через сито квалификации.

В частности, это Марта Костюк, Ангелина Калинина и Леся Цуренко.

Отметим, что только Марта Костюк продолжает борьбу на US Open, который проходит в Нью-Йорке (США).

В мужском турнире по отбору стартуют Илья Марченко и первая ракетка Украины Сергей Стаховский.