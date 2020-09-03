18-летняя украинская теннисистка Марта Костюк неожиданно победила латвийку Анастасию Севастову во втором круге US Open. Украинка впервые в своей карьере сумела пробиться в третий раунд Открытого чемпионата США.

Украинка победила соперницу в двух сетах. Матч длился 1 час 23 минуты, информирует 24 канал.

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Марта Костюк – Анастасия Севастова 2:0 (6:3, 7:6)

Игра для Костюк начиналась очень уверенно из трех подач на вылет. Украинка не отдала ни одной подачи сопернице. Похоже, Костюк перед матчем хорошо изучила Севастову и не дала приблизиться ей к положительному результату в первом сете.

Залогом успеха представительницы Украины стала великолепная игра на собственных подачах – 84% выигранных мячей на первой и 71% – на второй.

Во второй партии все решилось на тайбрейке. Костюк проигрывала 2:5, но смогла выиграть пять розыгрышей подряд и завершить игру в свою пользу.

Костюк впервые в своей карьере пробилась в третий раунд на US Open, до этого украинке получился такой результат на Australian Open. Теперь Марту будет ждать сложнейший экзамен против японки Наоми Осаки, которая уже после восстановления сезона на турнире в Нью-Йорке победила другую украинку Даяну Ястремскую. К слову, теннисистки еще ни разу не пересекались на корте.

Японка во втором раунде победила свою соперницу из Италии Камилу Джорджи. Осака пятый год подряд сыграет в третьем круге US Open.

Теннисистки померяются силами уже в 4 сентября. Призовой фонд турнира составляет 21 миллион долларов.

Добавим, что в прошлом круге Костюк победила россиянку Дарию Касаткину.

Костюк – Севастова видеообзор матча