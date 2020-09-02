US Open-2020: украинки Козлова и Бондаренко обидно покидают турнир
Украинская теннисистка Екатерина Козлова завершила борьбу на Открытом чемпионате США (US Open) по теннису.
В матче второго круга 26-летняя украинка уступила шестой сеяной чешке Петре Квитовой (№12 WTA) в двух сетах – 6:7, 2:6, пишет 24 канал.
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В следующем раунде Квитова сыграет против Кирстен Флипкенс или Джессики Пегулы.
Еще одна украинка Екатерина Бондаренко проиграла представительнице Хорватии Петре Мартич во втором раунде US Open – 3:6, 4:6.
В первом сете Бондаренко отдала восьмой сеяной три гейма на своей подаче, сделав в ответ лишь один брейк – 3:6. Судьбу второй партии решил десятый гейм – Мартич сделала брейк и выиграла 6:4.
Матчи других украинок
Также матчи второго раунда проведут еще две представительницы Украины Даяна Ястремская и Марта Костюк. Ангелина Калинина и Катарина Завацкая покинули турнир по итогам первого раунда. Леся Цуренко снялась с соревнований из-за травмы локтя.
Первая ракетка Украины Элина Свитолина отказалась от участия в US Open из-за опасений, связанных с пандемией COVID-19.