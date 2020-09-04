18-річна українська тенісистка Марта Костюк вперше у своїй кар'єрі зіграє у третьому колі Відкритого чемпіонату США. На українку чекає складний екзамен проти японки Наомі Осаки.

Марта Костюк стала наймолодшою українкою в історії, яка зіграє у третьому колі цього турніру. Поєдинок проти японки буде зіграний першим запуском на стадіоні Артура Еша, пише 24 канал.

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Наймолодша українка у третьому колі

До цієї зустрічі тенісистки жодного разу не перетинались на корті. Наголосимо, що вийшовши на матч Костюк стане наймолодшою українкою у історії US Open, яка зіграє у третьому колі турніру.

У 2019 році на цьому етапі у Нью-Йорку наймолодшою була Даяна Ястремська, а у 2015 році нею стала Еліна Світоліна, яка зіграла за декілька днів до свого 21-річчя.

Окрім української тенісистки до третього кола чемпіонату дійшла і представниця США Аманда Анісімова, якій зараз 19 років та 12 днів.

Додамо, що жодні погодні умови не зможуть перенести матч. Дівчата зіграють на арені з розсувним дахом.

На пресконференції Наомі Осака заявила, що не надто знайома з грою молодої українки. Марта Костюк та Наомі Осака залишилися єдиними представницями своїх країн в жіночому особистому розряді на US Open-2020.

Переможниця матчу у наступному раунді зіграє проти Магди Лінетт (№37 WTA) або Анетт Контавейт (№21 WTA).

Статистика тенісисток

Останні 5 матчів краще зіграла представниця з Японії. Вона показала 100-відсотковий показник з перемог, українка ж одного разу поступилась.

Марта Костюк втретє вийде на корт проти тенісистки із топ-10 рейтингу WTA. У двох минулих матчах Костюк не знала смаку перемог, поступившись землячці Еліні Світоліній на Відкритому чемпіонаті Австралії та Каролін Гарсії на турнірі у Штутгарті.

Наомі Осака бувши вже у статусі тенісистки з топ-10 провела чотири зустрічі проти теніситок, які навіть не входили у топ-100 та показала там максимальний результат, перегравши суперниць у цих матчах.

Час початку матчу – 19:00 за київським часом .

. Призовий фонд турніру складає понад 53 мільйони доларів.

Виступи тенісисток на Відкритому чемпіонаті США

До цього Костюк лише одного разу виступала на турнірі у США. У 2018 році вона програла у другому колі кваліфікації.

Японська тенісистка шостий рік поспіль бере участь у US Open. У 2018 році Осака стала переможницею змагань, яка у драматичному фіналі перемогла легендарну американку Серену Вільямс.

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Шлях тенісисток до третього раунду US Open-2020

Наомі Осака у першому раунді обіграла землячку Місакі Дой (6:2, 5:7, 6:2), а в другому колі не залишила шансів досвідченій італійці Камілі Джорджі (6:1, 6:2).

Марта Костюк вперше у своїй кар'єрі потрапила в основну сітку Відкритого чемпіонату США. Українка дуже вдало розпочала турнір. Вона перемогла представницю Росії Дарію Касаткіну – 2:0 (6:1, 6:2). У першому сеті Касаткіна виграла лише один гейм, здійснивши брейк на подачі українки, натомість Костюк виграла всі три подачі суперниці. Не залишила шансів росіянці Костюк і в другому сеті. І знову три брейки на подачі Касаткіної. Тільки цього разу суперниця змогла виграти два гейми.

У другому колі на Костюк чекала складніша суперниця, а це латвійка Анастасія Севастова. Гра для Костюк розпочиналась дуже впевнено з трьох подач на виліт. Українка не віддала жодної подачі суперниці. Запорукою успіху представниці України стала чудова гра на власних подачах – 84% виграних м'ячів на першій та 71% – на другій.

У другій партії усе вирішилося на тайбрейку. Костюк програвала 2:5, але змогла виграти п'ять розіграшів поспіль та завершити гру на свою користь – 2:0 (6:3, 7:6).

Прогноз букмекерів

Букмекери Parimatch фавориткою цієї зустрічі одноголосно називають японську тенісистку. На її перемогу стоїть коефіцієнт 1,19, а на звитягу Костюк – 4,70.

Спеціалісти вважають, що перший сет завершиться на користь Осаки – 6:3, вони оцінили такий результат коефіцієнтом 5,10.

Вони не вірять, що Костюк зможе виграти бодай один сет – 2,31.

На показник, чи переможе у матчі гравець, яка буде програвати 0:1 по сетах – 5,30.