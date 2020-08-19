Украинская теннисистка Марта Костюк прошла в основную сетку турнира US Open благодаря тому, что словенка Полона Герцог снялась с турнира.

Для 18-летней Костюк это может быть дебютным выступлением в основной сетке US Open. В 2018 году украинка не сумела преодолеть квалификацию, сообщает btu.org.ua.

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Кроме 18-летней Костюк в американском "шлеме" должны принять участие еще пятеро украинок – Даяна Ястремская, Катарина Завацкая, Леся Цуренко, Екатерина Бондаренко и Екатерина Козлова, которая уже приступила к тренировкам в Нью-Йорке.

Когда состоится US Open

Открытый чемпионат США стартует 31 августа и станет вторым турниром Большого шлема в сезоне после Australian Open.

US Open пропустят первая ракетка мира Эшли Барти, действующая чемпионка турнира Бьянка Андрееску и еще три представительницы топ-10 рейтинга WTA: Симона Халеп, Кики Бертенс и Белинда Бенчич.