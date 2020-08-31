Украинка Костюк с победы над россиянкой начала выступление на US Open
Украинская теннисистка Марта Костюк победила в первом круге US Open. Она победила более опытную россиянку Дарью Касаткину.
Чтобы победить россиянку, Костюк понадобился всего один час на одна минута. Победа украинки была более чем уверенной.
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В первом сете Касаткина выиграла лишь один гейм, совершив брейк на подаче украинки. Зато Костюк выиграла все три подачи соперницы.
Не оставила шансов россиянке Костюк и во втором сете. И снова три брейка на подаче Касаткиной. Только на этот раз соперница смогла выиграть два гейма.
Марта Костюк – Дарья Касаткина 2:0 (6:1, 6:2)
Поэтому Марта Костюк выходит во второй раунд US Open. Там ее соперницей будет победительница пары Кори Гофф – Анастасия Севастова.
Отметим, что еще одна украинка Ангелина Калинина уступила в первом круге турнира. Ей в соперницы выпала третья ракетка мира и первая сеяная на US Open Каролина Плишкова.