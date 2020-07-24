23 июля румынский специалист Мирча Луческу стал главным тренером "Динамо", подписав контракт по схеме 2+1.

Сразу после заключения соглашения с киевским клубом Луческу покинул Украину. Об этом сообщили в эфире программы "Футбол NEWS".

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В Киев румынский тренер вернется 30 июля – на следующий день после своего 75-летия. В этот же день коуч проведет пресс-конференцию.

Что известно о назначении Луческу в Динамо: главное