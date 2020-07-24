Луческу исчез сразу после подписания контракта с "Динамо"
23 июля румынский специалист Мирча Луческу стал главным тренером "Динамо", подписав контракт по схеме 2+1.
Сразу после заключения соглашения с киевским клубом Луческу покинул Украину. Об этом сообщили в эфире программы "Футбол NEWS".
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В Киев румынский тренер вернется 30 июля – на следующий день после своего 75-летия. В этот же день коуч проведет пресс-конференцию.
Что известно о назначении Луческу в Динамо: главное
- Румынский тренер Мирча Луческу официально возглавил киевское "Динамо". Он начнет тренировать столичный клуб с сезона 2020/2021.
- Контракт между специалистом и командой заключен на два года. Впрочем, в нем есть пункт, который позволяет продлить договор еще на один год.
- Сам "Мистер", как его называют в футбольном мире, признался, что очень скучал по Украине и мечтал сюда вернуться. Мол, здесь у него есть большая привязанность болельщиков.
- Впрочем ультрасы столичного клуба таким назначением, похоже, недовольны. Их не устраивает прошлое румынского специалиста, а именно 12 лет в донецком "Шахтере". Болельщики даже анонсировали акцию протеста.
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