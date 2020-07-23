Румынский тренер Мирча Луческу станет одним из самых высокооплачиваемых наставников в истории "Динамо". СМИ назвали зарплату румына в "Динамо".

Детали зарплаты Луческу

По информации "Чемпиона", зарплата Луческу в "Динамо" составит 1,2 миллиона евро в год.

К теме: Луческу официально возглавил "Динамо"

Сообщается, что в контракте Луческу прописаны дополнительные бонусы. В случае выхода команды в групповой этап Лиги чемпионов, Луческу получит дополнительные 500 тысяч евро.

"Динамо" стартует с 3-го раунда квалификации.

Такая же сумма прописана и за выигрыш чемпионства в сезоне 2020/21. Если Луческу выполнит все поставленные задачи, то получит 2,2 миллиона евро.

Румынское издание Ziare до официального объявления "Динамо" о приходе Луческу сообщало, что зарплата Луческу может составить 3 миллиона евро.

Причем в "Шахтере" зарплата Луческу была 3,5 миллиона евро в год. В российском "Зените" – около 5 миллионов евро.

Сколько зарабатывали предшественники Луческу