Американский боксер Теофимо Лопес в октябре 2020 года победил Василия Ломаченко и стал абсолютным чемпионом мира. Украинец требует реванша, однако Лопес имеет совсем другие планы.

23-летний Лопес не планирует снова драться с Ломаченко в 2021 году. Об этом сообщает Fightnews.info.

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Я бы мог вылить много грязи

Ломаченко призывает Лопеса доказать, что он сильнее, и провести второй бой. Однако Теофимо апеллирует к тому, что команда украинца якобы отказывалась включать реванш в контракт.

В команде Ломаченко говорят, что я боюсь проиграть в реванше? Следующий вопрос. Почему не устроить реванш с Ломаченко? Потому что я буду мудаком. Все вели себя как мудаки в отношении меня и моего отца. Они не хотели включать опцию реванша в контракт на наш бой. Я бы мог вылить много грязи по этому поводу, но не буду. Я смотрю на это по-другому,

- сказал Лопес.

Важно. Ломаченко уже отвечал на вопрос, почему опции реванша не было в контракте. Команда украинца хотела бороться, чтобы ее внесли в соглашение о бое. Однако Ломаченко согласился не "бороться" за реванш, чтобы только бой с Лопесом состоялся.

Что касается Лопеса, то 23-летний американец дал понять, что его интересуют другие соперники.

"Я смотрю на более масштабные и крутые события. Так будет выглядеть мое будущее, так я его определяю. Я никогда не буду выбирать удобных соперников. Я выйду в ринг и буду интересным для фанов. Ради них я подернусь с любым оппонентом. Люди – это то, что действительно имеет значение", – сказал Лопес.