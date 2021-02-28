Джон Фьюри, отец чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри, дал прогноз на бой Александр Усик – Джо Джойс. Украинские и британский боксер должны провести поединок в первой половине 2021 года.

Джойс слишком мощный для Усика

Отец Фьюри продолжил тираду других экспертов, мол, Усик слишком мал для тяжелого веса. Он рассказал, что был уверен в победе Джойса над Даниэлем Дюбуа.

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"Джойс – большой и неудобный боец. Джойс – мощный, как топор, он может ударить и обладает гранитным подбородком. Я знал, что Джойс победит Дюбуа, поскольку понимал, что это было слишком рано для Даниэля. Старина Джо наваливает, словно старый дизель. если он разогреется, то помчится вперед", – сказал Джон Фьюри.

По его словам, единственный шанс Усика победить – это решением судей.

Джо Джойс слишком мощный для Усика. Если Усику удастся танцевать и все время обстукивать его, то он, вероятно, победит по очкам. Для Усика это единственный способ победить. Однако большой Джо бросится в атаку, навалится на него и утомит,

– заявил Джон.

Отец чемпиона мира по версии WBC утверждает, что Джойс досрочно победит Усика.

"Я предполагаю, что Джо остановит его примерно в девятом раунде", – резюмировал Фьюри.

Что известно о бое Усик – Джойс

В феврале Всемирная боксерская организация (WBO) официально назначила поединок между Джойсом и Усиком за титул "временного" чемпиона мира. Информацию подтвердили команды боксеров.

Но с организацией поединка возникли проблемы. Сторона Усика не приняла условия Джойса. А потому, судьба поединка определится на промоутерских торгах. Какая компания их выигрывает – та займется организацией шоу.

Эксперты оценивают стоимость боя Усик – Джойс в 5 миллионов долларов.

Что до даты поединка, то сначала Фрэнк Уоррен, менеджер Джойса, говорил об апреле. Но Александр Красюк, промоутер Усика, опроверг эту информацию.

Впоследствии Уоррен заявил, что бой состоится в мае-июне. Вероятно, дату встречи боксеров сместят на лето, чтобы болельщики могли посетить шоу.

Джо Джойс выразил убеждение, что поединок состоится в Великобритании.



Усик – Джойс / Инфографика Спорт 24