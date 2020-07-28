Один из лучших тренеров сезона УПЛ-2019/2020 Виктор Скрипник неожиданно может сменить клуб. Специалист может возглавить СК "Днепр-1".

Бывший генеральный директор "Зари" Сергей Рафаилов рассказал, почему Скрипник может уйти из луганской команды. Детали ситуации он написал в своем фейсбуке.

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У "Зари" долги

Рафаилов написал, что 50-летний Скрипник работает в "Заре" на нормальных условиях. Однако у луганского клуба есть долги.

Но как работать в клубе, где задолженность по зарплате в 3 месяца, и это не предел. Где уходят лучшие футболисты. То, что сделал Скрипник и команда, – подвиг. Президент... он последний раз заходил в раздевалку и был на игре команды после финала Кубка,

– написал Рафаилов.

Рафаилов под этим же постом на своей странице в фейсбук намекнул, что Скрипник переходит в "Днепр-1". 27 июля соответствующую информацию сообщала Tribuna.com.

Ведущий программы "Профутбол" Игорь Цыганик тоже информировал, что у Скрипника есть хорошее предложение.

В "Днепре-1" Скрипник может заменить Дмитрия Михайленко. Последний не смог вывести команду в Лигу Европы.

Кадровые потери "Зари"

В межсезонье "Заря" уже потеряла двух лидеров: Евгений Чеберко перешел в ЛАСК, а Богдан Михайличенко завершает переход в "Андерлехт".

Покинули "Зарю" арендованные у "Динамо" Богдан Леднев и Александр Тимчик. Карьеру футболиста завершил Никита Каменюка.

"Заря" в сезоне 2019/2020 стала бронзовым призером УПЛ и гарантировала участие в групповом этапе Лиги Европы следующего сезона.