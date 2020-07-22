Футболист "Зари" Богдан Михайличенко вскоре покинет луганский клуб. Воспитанник "Динамо" станет футболистом бельгийского клуба "Андерлехт".

Детали трансфера

По информации Футбол NEWS, до трансфера Михайличенко в "Андерлехт" осталось несколько технических деталей.

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Сейчас украинцу оформляют визу, а также проходит завершающий этап медосмотра. "Андерлехт" объявит о трансфере в ближайшие дни.

Сообщалось, что Богдан Михайличенко перейдет в "Андерлехт" за 500 тысяч евро. Украинец подпишет 4-летний контракт.

Бельгия – шанс попасть в топ-лигу

23-летний Михайличенко подтвердил, что переговоры о трансфере еще не завершились.

"Полгода назад я знал об интересе бельгийских команд, но не догадывался, какие именно клубы следят за мной", – сказал Михайличенко.

Он убежден, что выступление в чемпионате Бельгии может позволить попасть в топ-лигу Европы.

"В Бельгии играют наши украинцы и они хорошо отзываются об этой стране. Молодые футболисты играют в хороший футбол. С этого чемпионата можно попасть в сильное первенство", – сказал Михайличенко.

Статистика Богдана

В сезоне 2019/2020 Богдан сыграл 35 матчей за "Зарю". В его активе 3 гола и 4 результативные передачи.

Специализированный портал Transfermarkt оценивает Михайличенко в 800 тысяч евро.

Отметим, что "Андерлехт" по итогам сезона не смог попасть в еврокубки. Чемпионат Бельгии был завершен досрочно из-за карантина.