Скрипник покидає "Зорю": з'явилися нові деталі несподіваного рішення
Один з найкращих тренерів сезон УПЛ-2019/2020 Віктор Скрипник несподівано може змінити клуб. Фахівець може очолити СК "Дніпро-1".
Колишній генеральний директор "Зорі" Сергій Рафаїлов розповів, чому Скрипник може піти з луганської команди. Деталі ситуації він написав у своєму фейсбуці.
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У "Зорі" борги
Рафаїлов написав, що 50-річний Скрипник працює у "Зорі" на нормальних умовах. Проте у луганського клубу є борги.
Але як працювати в клубі, де заборгованість по зарплаті у 3 місяці, і це не межа. Де йдуть кращі футболісти. Те, що зробив Скрипник та команда, – подвиг. Президент... він останній раз заходив у роздягальню і був на грі команди після фіналу Кубка,
– написав Рафаїлов.
Рафаїлом під цим же постом на своїй сторінці у фейсбук натякнув, що Скрипник переходить у "Дніпро-1". 27 липня відповідну інформацію повідомляла Tribuna.com.
Ведучий програми "Профутбол" Ігор Циганик теж інформував, що Скрипник має хорошу пропозицію.
У "Дніпрі-1" Скрипник може замінити Дмитра Михайленка. Останній не зміг вивести команду в Лігу Європи.
Кадрові втрати "Зорі"
У міжсезоння "Зоря" вже втратила двох лідерів: Євген Чеберко перейшов у ЛАСК, а Богдан Михайличенко завершує перехід у "Андерлехт".
Покинули "Зорю" орендовані у "Динамо" Богдан Лєднєв та Олександр Тимчик. Кар'єру футболіста завершив Микита Каменюка.