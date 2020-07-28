Один з найкращих тренерів сезон УПЛ-2019/2020 Віктор Скрипник несподівано може змінити клуб. Фахівець може очолити СК "Дніпро-1".

Колишній генеральний директор "Зорі" Сергій Рафаїлов розповів, чому Скрипник може піти з луганської команди. Деталі ситуації він написав у своєму фейсбуці.

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У "Зорі" борги

Рафаїлов написав, що 50-річний Скрипник працює у "Зорі" на нормальних умовах. Проте у луганського клубу є борги.

Але як працювати в клубі, де заборгованість по зарплаті у 3 місяці, і це не межа. Де йдуть кращі футболісти. Те, що зробив Скрипник та команда, – подвиг. Президент... він останній раз заходив у роздягальню і був на грі команди після фіналу Кубка,

– написав Рафаїлов.

Рафаїлом під цим же постом на своїй сторінці у фейсбук натякнув, що Скрипник переходить у "Дніпро-1". 27 липня відповідну інформацію повідомляла Tribuna.com.

Ведучий програми "Профутбол" Ігор Циганик теж інформував, що Скрипник має хорошу пропозицію.

У "Дніпрі-1" Скрипник може замінити Дмитра Михайленка. Останній не зміг вивести команду в Лігу Європи.

Кадрові втрати "Зорі"

У міжсезоння "Зоря" вже втратила двох лідерів: Євген Чеберко перейшов у ЛАСК, а Богдан Михайличенко завершує перехід у "Андерлехт".

Покинули "Зорю" орендовані у "Динамо" Богдан Лєднєв та Олександр Тимчик. Кар'єру футболіста завершив Микита Каменюка.

"Зоря" у сезоні 2019/2020 стала бронзовим призером УПЛ та гарантувала участь у груповому етапі Ліги Європи наступного сезону.