Ведущий программы "Цыганык Live" Игорь Цыганык рассказал, что у главного тренера "Зари" Виктора Скрипника есть предложение от другого клуба.

Об этом он рассказал на FootballHub.

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"У Скрипника достаточно серьезное предложение от другого клуба. У него был разговор с президентом "Зари" Евгением Геллером о перспективах команды. Для того, чтобы бороться в Лиге Европы и играть на хорошем уровне в УПЛ, нужно кадровое усиление. Первый раунд переговоров состоялся. Каким будет решение президента клуба, каким будет решение Скрипника – мы узнаем в ближайшие дни", – сказал Цыганык.

Карьера Скрипника в "Заре"

Луганскую команду Скрипник возглавил прошлым летом, подписав контракт сроком на 3 года. Под его руководством "Заря" ведет борьбу за второе место в чемпионате Украины, что дает право играть в квалификации Лиги чемпионов.

До "Зари" Скрипник в течение двух лет тренировал немецкий "Вердер", после чего в 2018 году привел к золотому дублю латвийскую "Ригу".

На сегодняшний день "Заря" занимает третье место в турнирной таблице УПЛ, отставая от второго "Динамо" на 2 очка. В ближайшем матче луганчане сыграют с "Александрией".