Генеральный директор "Зари" Станислав Оганов рассказал, что пока Виктор Скрипник будет тренировать клуб. Он отсутствовал на первой тренировке команды по семейным обстоятельствам.

Гендиректор заявил, что сейчас не может более подробно прокомментировать ситуацию со Скрипником. Сегодня команда вышла из отпуска, все работают в привычном режиме, ребят пока будет тренировать Скрипник, сообщает "Футбол 1".

К теме: Нельзя сказать, что спорт вне политики, – Скрипник рассказал об отказе российским клубам

Отсутствие Скрипника

На первой тренировке команды Скрипник отсутствовал из-за семейных проблем. Работу проводили его помощники – Попов, Ярмаш, Никитин. Которые работали по всем указаниям главного тренера.

Уже завтра, 4 августа, Скрипник будет лично руководить тренировочным процессом "Зари".

Также отсутствовал на первой тренировке команды старший тренер Веселин Атанасов, тоже по семейным обстоятельствам.

Добавим, что Скрипника активно сватают в "Днепр-1". Вроде бы специалист уже дал предварительное согласие на переход в "Днепр-1".

Пока информации об отставке Дмитрия Михайленко с должности главного тренера "Днепра-1" не было.

Если тренерские изменения все же произойдут, то место Скрипника в "Заре" может занять экс-тренер "Мариуполя" Александр Бабич.

Почему Скрипник может покинуть "Зарю"

Бывший генеральный директор "Зари" Сергей Рафаилов рассказал, что Скрипник покидает клуб из-за долгов. Вроде бы в "Заре" задолженность по зарплате уже 3 месяца.

Ведущий ютуб-шоу "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский сообщил, что "Днепр-1" должен заплатить "Заре" компенсацию в размере 500 тысяч евро.