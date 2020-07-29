Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник близок, чтобы покинуть луганский клуб. Тренер может с нового сезона возглавить СК "Днепр-1".

Ведущий ютуб-шоу "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский сообщил новые подробности назначения Виктора Скрипника главным тренером "Днепра-1".

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Детали смены тренера в "Днепре-1"

По информации Спиваковского, "Днепр-1" должен заплатить "Заре" компенсацию в размере 500 тысяч евро.

"Днепр-1" решил сменить главного тренера после неудачи в плей-офф за право сыграть в Лиге Европы. Подопечные Дмитрия Михайленко с треском вылетели от "Колоса".

Именно после этой игры инвесторы и руководство "Днепра-1" решили сменить тренера.

Сообщается, будто Скрипник уже дал предварительное согласие на переход в "Днепр-1".

Почему Скрипник покидает "Зарю"

Бывший генеральный директор "Зари" Сергей Рафаилов рассказал, что Скрипник покидает клуб из-за долгов.

Вроде бы в "Заре" задолженность по зарплате уже 3 месяца.

Кроме того, у "Зари" кадровые проблемы, ведь в межсезонье клуб оставили ведущие футболисты.

"Заря" в сезоне 2019/2020 стала бронзовым призером УПЛ и гарантировала участие в групповом этапе Лиги Европы следующего сезона.