Генеральний директор "Зорі" Станіслав Оганов розповів, що поки що Віктор Скрипник буде тренувати клуб. Він був відсутній на першому тренуванні команди через сімейні обставини.

Гендиректор заявив, що зараз не може більш детально прокоментувати ситуацію зі Скрипником. Сьогодні команда вийшла з відпустки, всі працюють у звичному режимі, хлопців поки що тренуватиме Скрипник, повідомляє "Футбол 1".

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Відсутність Скрипника

На першому тренуванні команди Скрипник був відсутній через сімейні проблеми. Роботу проводили його помічники – Попов, Ярмаш, Нікітін. Які працювали за всіма вказівками головного тренера.

Вже завтра, 4 серпня, Скрипник особисто керуватиме тренувальним процесом "Зорі".

Також відсутнім на першому тренуванні команди був старший тренер Веселін Атанасов теж через сімейні обставини.

Додамо, що Скрипника активно сватають у "Дінпро-1". Начебто фахівець вже дав попередню згоду на перехід у "Дніпро-1".

Поки інформації про відставку Дмитра Михайленка з посади головного тренера "Дніпра-1" не було.

Якщо тренерські зміни таки відбудуться, то місце Скрипника у "Зорі" може зайняти екстренер "Маріуполя" Олександр Бабич.

Чому Скрипник може покинути "Зорю"

Колишній генеральний директор "Зорі" Сергій Рафаїлов розповів, що Скрипник покидає клуб через борги. Начебто у "Зорі" заборгованість по зарплаті вже 3 місяці.

Ведучий ютуб-шоу "ТаТоТаке" Михайло Співаковський повідомив, що "Дніпро-1" повинен заплатити "Зорі" компенсацію у розмірі 500 тисяч євро.