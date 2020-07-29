Луганская "Заря" определилась с потенциальным новым главным тренером, если команду покинет Виктор Скрипник. "Зарю" может возглавить Александр Бабич.

О том, что наставник "Мариуполя" Александр Бабич может стать новым главным тренером "Зари", сообщает "ТаТоТаке" и "Бомбардир".

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Сообщается, что Бабич не единственный кандидат на пост главного тренера "Зари". В луганском клубе рассматривают несколько вариантов.

Бабич покинет "Мариуполь"?

Слухи об отставке 41-летнего наставника "азовцев" появились в начале июля.

Сообщалось, что "Мариуполь" возглавит Остап Маркевич, сын бывшего наставника "Днепра" и "Металлиста".

Впрочем, неизвестно, окончательно ли Бабич покинет "Мариуполь". 29 июля команда сыграет в финале плей-офф за право сыграть в Лиге Европы.

Соперником "Мариуполя" будет "Колос".

Что известно об отставке Скрипника

Виктор Скрипник может покинуть "Зарю" и возглавить СК "Днепр-1". В частности, бывший гендиректор "Зари" Сергей Рафаилов рассказал, что Скрипник покидает клуб из-за долгов.

По информации "ТаТоТаке", "Днепр-1" должен заплатить "Зари" компенсацию в размере 500 тысяч евро.

Сообщается, якобы Скрипник уже дал предварительное согласие на переход в "Днепр-1".