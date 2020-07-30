Главный тренер луганской "Зари" Виктор Скрипник получал предложения возглавить российские клубы. Однако отказал им. Хотя назвал российскую команду, которую мог бы возглавить.

Об предложениях возглавить российские команды он рассказал в интервью программы "ТаТоТаке". Приводим фрагмент беседы журналистов и Виктор Скрипника.

Вот так: Ультрас хотят управлять "Динамо" – хорошо, но сначала пусть деньги занесут, – Суркис

– Вы в свое время отказали нескольким российским клубам. И объясняли это тем, что вы не хотите, чтобы о вас плохо говорили. Вы можете расшифровать это объяснение. Это страх осуждения от людей, или у вас принципиальная политическая позиция – вы понимаете, что происходит между нашими странами и вы как-то осуждаете Россию?

– Это совокупность. Все равно, как бы ты не хотел, нельзя сказать, что спорт вне политики. Он все равно в политике. И не я один принимаю эти решения. Я знаю, что это будет не то что неправильно. Это будет как в фильме – "меня не примут здесь, и плохо примут там" (речь идет о цитате из фильма "Д'Артаньян и три мушкетера" – прим. ред.). И это не то, что пугает, просто не хочется такое иметь.

– Репутация плохая будет.

– Топовые клубы – это, действительно, спортивный вызов. Такие как "Динамо" (Киев), "Спартак" (Москва), "Ювентус" (Турин), "Вердер" (Бремен). Это топовая высшая футбольная материя, которую хочется иметь и соответствовать ей. Это все можно понять. А вот периферийное и лишь бы – это не нужно.

– То есть, если бы вас пригласил "Спартак" – вы бы подумали?

– Ну, во-первых, меня не спрашивали. Во-вторых, в данный момент я – "Заря". Это не значит, что вы сейчас все перефразируете... Я не жду ничего. Я хочу… Я не один принимаю решение. У меня есть семья, ради которой я живу. Есть три человека, которые могут мной командовать – жена и двое детей. Моя дочь может мне сказать, что делать, и я буду это делать. Потому что я ей доверяю. И без того я никак не живу.

Мне поступали предложения, я разговаривал. Но решение, которое я принял – я не жалею, ведь я себя хорошо здесь чувствую. Но это не значит, что когда-то, где-то... Хотя я не собираюсь до 65 – 70 лет тренировать. Еще 7-10 лет максимум. Это тяжело.

Видео интервью Виктор Скрипника