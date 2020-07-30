Нельзя сказать, что спорт вне политики, – Скрипник рассказал об отказе российским клубам
Главный тренер луганской "Зари" Виктор Скрипник получал предложения возглавить российские клубы. Однако отказал им. Хотя назвал российскую команду, которую мог бы возглавить.
Об предложениях возглавить российские команды он рассказал в интервью программы "ТаТоТаке". Приводим фрагмент беседы журналистов и Виктор Скрипника.
Вот так: Ультрас хотят управлять "Динамо" – хорошо, но сначала пусть деньги занесут, – Суркис
– Вы в свое время отказали нескольким российским клубам. И объясняли это тем, что вы не хотите, чтобы о вас плохо говорили. Вы можете расшифровать это объяснение. Это страх осуждения от людей, или у вас принципиальная политическая позиция – вы понимаете, что происходит между нашими странами и вы как-то осуждаете Россию?
– Это совокупность. Все равно, как бы ты не хотел, нельзя сказать, что спорт вне политики. Он все равно в политике. И не я один принимаю эти решения. Я знаю, что это будет не то что неправильно. Это будет как в фильме – "меня не примут здесь, и плохо примут там" (речь идет о цитате из фильма "Д'Артаньян и три мушкетера" – прим. ред.). И это не то, что пугает, просто не хочется такое иметь.
– Репутация плохая будет.
– Топовые клубы – это, действительно, спортивный вызов. Такие как "Динамо" (Киев), "Спартак" (Москва), "Ювентус" (Турин), "Вердер" (Бремен). Это топовая высшая футбольная материя, которую хочется иметь и соответствовать ей. Это все можно понять. А вот периферийное и лишь бы – это не нужно.
– То есть, если бы вас пригласил "Спартак" – вы бы подумали?
– Ну, во-первых, меня не спрашивали. Во-вторых, в данный момент я – "Заря". Это не значит, что вы сейчас все перефразируете... Я не жду ничего. Я хочу… Я не один принимаю решение. У меня есть семья, ради которой я живу. Есть три человека, которые могут мной командовать – жена и двое детей. Моя дочь может мне сказать, что делать, и я буду это делать. Потому что я ей доверяю. И без того я никак не живу.
Мне поступали предложения, я разговаривал. Но решение, которое я принял – я не жалею, ведь я себя хорошо здесь чувствую. Но это не значит, что когда-то, где-то... Хотя я не собираюсь до 65 – 70 лет тренировать. Еще 7-10 лет максимум. Это тяжело.
Видео интервью Виктор Скрипника