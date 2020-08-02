Громкий переход: Скрипника представят новым главным тренером "Днепра-1" – СМИ
"Днепр-1" начнет подготовку к новому сезону 3 августа. В этот же день команде представят нового главного тренера Виктора Скрипника.
Об этом сообщает Meta-ratings.com.ua.
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Пока информации об отставке Дмитрия Михайленко с поста главного тренера "Днепра-1" не было.
Скрипник в "Заре": главное
Бывший генеральный директор "Зари" Сергей Рафаилов рассказал, что Скрипник покидает клуб из-за долгов. Якобы в "Заре" задолженность по зарплате уже 3 месяца.
Ведущий ютуб-шоу "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский сообщил, что "Днепр-1" должен заплатить "Заре" компенсацию в размере 500 тысяч евро.
Сообщается, что якобы Скрипник уже дал предварительное согласие на переход в "Днепр-1".
"Заря" в сезоне 2019/2020 стала бронзовым призером УПЛ и гарантировала участие в групповом этапе Лиги Европы следующего сезона.
Кто возглавит "Зарю"?
"Зарю" может возглавить Александр Бабич. О том, что наставник "Мариуполя" Александр Бабич может стать новым главным тренером "Зари", сообщает "ТаТоТаке" и "Бомбардир".
Сообщается, что Бабич не единственный кандидат на пост главного тренера "Зари". В луганском клубе рассматривают несколько вариантов.