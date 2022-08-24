Аталанта резко подняла цену на Малиновского: стоимость может отпугнуть претендентов

Уже на старте нового сезона Серии А Руслан Малиновский отличился результативными действиями. Это позволило Аталанте увеличить стоимость трансфера украинского полузащитника.

Хотят максимально нажиться на трансфере

В первом туре против Сампдории Руслану Малиновскому хватило шести минут на поле, чтобы помочь Аталанте удвоить преимущество в счете (0:2). 29-летний атакующий полузащитник отличился ассистом.

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Во втором туре Серии А Аталанта принимала одного из лидеров чемпионата Милан. Руслан вышел в стартовом составе бергамовского клуба. Украинец стал автором первого и единственного гола команды из Бергамо в этом поединке. Однако результативной игры Малиновского не хватило Аталанте для того, чтобы сохранить победный счет. "Россонери" спасли мировую 1:1.

После этого гола от Малиновского бергамовский клуб неожиданно увеличил цену на украинца. Ранее Аталанта хотела за трансфер футболиста сборной Украины 18 – 20 миллионов евро. Но после поединка против Милана стоимость перехода выросла до 30-35 миллионов.

Также клуб из Бергамо готов рассмотреть все предложения по полузащитнику. Бергамовцы готовы согласовать трансфер или аренду с правом выкупа.

За Малиновским становятся в очередь

Контракт Малиновского с Аталантой рассчитан до конца июня 2023 года.