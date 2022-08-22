АПЛ – приоритет Малиновского
Похоже, Руслан Малиновский уже определился с будущим клубом. Атакующий полузащитник нацелен выбрать вариант из АПЛ, чем попробовать свои силы во французском чемпионате.
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По информации инсайдера Николо Скиры, футболист сборной Украины предпочитает Тоттенхэма, а не Марселя, об интересе которого появились слухи в середине августа.
Однако есть одно большое препятствие для переезда Малиновского в АПЛ. "Шпоры" хотят взять Руслана в аренду с правом выкупа. Аталанта рассматривает только полноценный трансфер украинца.
Малиновский уедет из Италии
Ранее сообщалось, что в очереди за украинцем был еще один английский клуб Ноттингем Форест. Но предложение от новичка АПЛ в 15 миллионов евро не устроило беграмовскую команду. Аталанта хочет выручить за Руслана 20 – 22 миллиона. Полузащитник сам не хочет одевать футболку "красно-белых".
Также в СМИ шла речь об одном из самых богатых клубов мира Ньюкасл, тоже выступающем в АПЛ.
Интересно, что именно в товарищеском матче против Ньюкасла Малиновский и главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини поссорились.
После чего наставник не исключил трансфер украинца в это летнее трансферное окно. Гасперини делал странное заявление, что команде нужны футболисты, забивающие более 6 голов. Именно столько мячей Малиновский забил в прошедшем сезоне в Серии А.