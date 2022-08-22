АПЛ – приоритет Малиновского

Похоже, Руслан Малиновский уже определился с будущим клубом. Атакующий полузащитник нацелен выбрать вариант из АПЛ, чем попробовать свои силы во французском чемпионате.

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По информации инсайдера Николо Скиры, футболист сборной Украины предпочитает Тоттенхэма, а не Марселя, об интересе которого появились слухи в середине августа.

Однако есть одно большое препятствие для переезда Малиновского в АПЛ. "Шпоры" хотят взять Руслана в аренду с правом выкупа. Аталанта рассматривает только полноценный трансфер украинца.

Малиновский уедет из Италии

Ранее сообщалось, что в очереди за украинцем был еще один английский клуб Ноттингем Форест. Но предложение от новичка АПЛ в 15 миллионов евро не устроило беграмовскую команду. Аталанта хочет выручить за Руслана 20 – 22 миллиона. Полузащитник сам не хочет одевать футболку "красно-белых".

Обратите внимание! Контракт Малиновского с Аталантой рассчитан до конца июня 2023 года.

Также в СМИ шла речь об одном из самых богатых клубов мира Ньюкасл, тоже выступающем в АПЛ.

Интересно, что именно в товарищеском матче против Ньюкасла Малиновский и главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини поссорились.

После чего наставник не исключил трансфер украинца в это летнее трансферное окно. Гасперини делал странное заявление, что команде нужны футболисты, забивающие более 6 голов. Именно столько мячей Малиновский забил в прошедшем сезоне в Серии А.

К слову. Несмотря на конфликт, Малиновский продолжает отличиться в футболке Аталанты. В новом сезоне Руслан сыграл два матча, в которых забил гол и отдал результативную передачу. Дебютный мяч в этом сезоне оформил в ворота Милана (1:1). Малиновский стал лучшим игроком Аталанты в этом поединке.