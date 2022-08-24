Хотят максимально нажиться на трансфере
В первом туре против Сампдории Руслану Малиновскому хватило шести минут на поле, чтобы помочь Аталанте удвоить преимущество в счете (0:2). 29-летний атакующий полузащитник отличился ассистом.
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Во втором туре Серии А Аталанта принимала одного из лидеров чемпионата Милан. Руслан вышел в стартовом составе бергамовского клуба. Украинец стал автором первого и единственного гола команды из Бергамо в этом поединке. Однако результативной игры Малиновского не хватило Аталанте для того, чтобы сохранить победный счет. "Россонери" спасли мировую 1:1.
После этого гола от Малиновского бергамовский клуб неожиданно увеличил цену на украинца. Ранее Аталанта хотела за трансфер футболиста сборной Украины 18 – 20 миллионов евро. Но после поединка против Милана стоимость перехода выросла до 30-35 миллионов.
Также клуб из Бергамо готов рассмотреть все предложения по полузащитнику. Бергамовцы готовы согласовать трансфер или аренду с правом выкупа.
За Малиновским становятся в очередь
- За украинским игроком интересуется целый ряд иностранных клубов – английские Ноттингем Форест, Тоттенхэм и Ньюкасл, а также французский Марсель.
- Однако Малиновский не хочет переходить в Ноттингем Форест и клуб Лиги 1 Марсель. Аталанта тоже отказала "лесникам" после первого предложения в размере 15 миллионов.
- Руслан не прочь одеть футболке "шпор".
- Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини не только не исключает трансфер украинца, но и подогревает интерес к переходу. Наставник после конфликта продолжает искать минус в игре Руслана.
- Малиновский по итогам матча против Милана стал лучшим игроком Аталанты, а SofaScore включил его в символическую сборную 2-го тура Серии А.