Забил единственный гол хозяев

Руслан Малиновский появился на поле с первых минут. Даже несмотря на то, что у украинца есть конфликт с главным тренером Аталанты Джаном Пьеро Гасперини.

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Но уже на 29-й минуте первого тайма украинский полузащитник доказал, что является одним из лидеров команды. Позиционная атака закончилась ударом на грани штрафной от Малиновского. Руслан получил передачу от Мехле и ударом в одно касание открыл счет во встрече. Конечно, не без помощи рикошета.

К сожалению, бергамовскому клубу не удалось удержать минимальную победу. В середине второй 45-минутки Исмаэль Беннасер сравнял цифры на табло.

Автор единственного гола Аталанты в матче провел на поле 73 минуты. Вместо него на футбольном поле появился Адемола Лукман, которому в прошлом поединке ассистировал Руслан.

В итоге – 1:1, ничья на поле Аталанты.

Малиновский стал лучшим игроком матча в составе клуба из Бергамо. По версии WhoScored, Руслан получил отметку 7.5. Ближайшим к нему стал голкипер Аталанты Хуан Муссо – 7.4.

Любопытно. Лучшим футболистом встречи в составе обеих команд стал автор гола в футболке Милана Беннасер – 8.6.



Аталанта – Милан: рейтинг игроков / Скриншот с сайта WhoScored

После двух туров Аталанта идет четвертым в таблице Серии А. Клуб завоевал 4 очка.

Милан с четырьмя пунктами занимает третью позицию.

К слову. 28 августа Аталанта сыграет на выезде против Вероны.