Вошел в топ-11 лучших Серии А

Единственный гол Аталанты во втором туре забил украинский полузащитник Руслан Малиновский. Футболист сборной Украины открыл счет в матче против Милана.

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Гол Малиновского помог Аталанте расписать мировую с итальянским грандом 1:1. Руслан открыл счет своих мячей в новом сезоне Серии А.

Однако даже в такой игре украинца главный тренер Аталанты нашел недостаток. Джан Пьеро Гасперини заверил, что Малиновский забивает, но ему никогда не стать нападающим.

Статистические порталы считают иначе. SofaScore включил украинского атакующего полузащитника в символическую сборную 2-го тура Серии А. Малиновский получил оценку 7.9.

Отметим, что Руслан стал единственным игроком клуба из Бергамо в топ-11.



Символическая сборная 2-го тура Серии А / Скриншот из SofaScore

Напомним, что в первом туре Серии А Малиновский отличился ассистом в игре против Сампдории (0:2).

Эти награды Малиновского в футболке Аталанты могут стать последними. СМИ активно сватают украинца в АПЛ. Тренер бергамовского клуба не отрицает трансфер Руслана.

Сообщалось, что Малиновский отказывается переходить в английский Ноттингем Форест и французский Марсель. Приоритетом Руслана есть другой английский клуб – Тоттенхэм.

К слову. В следующем туре Аталанта сыграет 28 августа на выезде против Вероны.